Във връзка с изискването на САЩ всички пътници, които влизат в страната със самолет, да представят от 26 януари 2021 ч. отрицателен тест за коронавирус или документ, че пътникът го е преболедувал и се е възстановил, бе уточнено, че авиокомпаниите ще приемат резултата от всеки вид тест, одобрен от държавата на заминаване, информира външното ни министерство.

САЩ искат задължителен COVID тест от пристигащите със самолет

По информация на посолството ни във Вашингтон в документа резултатът трябва да бъде отразен като „NEGATIVE”, „COVID-19 NOT DETECTED”, „SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED” или „SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED”.

Ако полетът до САЩ е директен, тестът трябва да бъде направен до 3 календарни дни преди заминаването. Ако полетът е с едно или повече прекачвания (нито едно от които не е с престой, по дълъг от 24 часа) и резервацията е единна, тестът трябва да бъде направен до 3 календарни дни преди първия полет.

Възстановяването след прекаран COVID-19 ще се доказва с едновременното представяне на два документа:

1. Положителен резултат от тест за инфекциозно заболяване, направен до 90 дни преди пътуването, отбелязан като „POSITIVE”, „COVID-19 DETECTED”, „SARS-CoV-2 RNA DETECTED” или „SARS-CoV-2 ANTIGEN DETECTED”;

2. Подписано становище от лекар или медицинско заведение, с техните имена, адрес и телефонен номер, потвърждаващо, че конкретното лице е излекувано.

Германия въвежда задължителен PCR тест за влизащите от България

Резултатите от теста или документите за прекаран COVID-19 се представят на служителите на авиокомпанията на хартиен или електронен носител. Идентификационните данни на пътника в документа му за пътуване трябва да съвпадат с данните от теста.

От новото изискване са освободени пътниците до 2-годишна възраст, членовете на въздушните екипажи, служителите на правоохранителните органи или армията, при изпълнение на техните функции.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на България в САЩ на следните телефонни номера: +1 (202)387-0174; +1 (202) 387-5770.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК .