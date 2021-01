Кортежът с Джо Байдън пристига в Белия дом. Преди това на церемония в Капитолия демократът положи клетва като 46-ия президент на САЩ.

Той успя да победи Доналд Тръмп в изключително оспорвана битка, придружена от скандали, съдебни хватки и директни обвинения. Официалната церемония беше съпътствана от драконовски мерки за сигурност, след безпрецедентния щурм, при който поддръжници на Тръмп нахлуха в Капитолия. В крайна сметка Доналд Тръмп призна победата на Байдън и процедурата по предаването на властта вече е в ход! 78-годишният Джо Байдън влиза в Белия дом и в историята като най-възрастният президент на САЩ.

Joe Biden walked onto the White House grounds for the first time as President. He was greeted by military members and band with first lady Jill Biden by his side. https://t.co/tcmAzrzqTx pic.twitter.com/6IXSbL6ElA