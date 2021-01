Американските астронавти Майкъл Хопкинс и Виктор Глоувър излязоха в открития космос от борда на Международната космическа станция за провеждане на работи, свързани с монтирането на научно оборудване.

Космическата разходка се предава на живо на сайта на НАСА.

LIVE NOW: Spacewalk with astronauts outside the @Space_Station! Tune in as @AstroVicGlover & @Astro_illini perform upgrades to @ESA's Columbus Module lab. https://t.co/jnFRLlVoip