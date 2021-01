Парагвайски огнеборци успяха да заловят седем каймана, някои с дължина до два метра, които се разхождаха в ранните часове на деня в близост до търговски център в град Ита.

Градът е разположен на около 30 километра южно от столицата Асунсион. Влечугите са успели да избягат по някакъв начин от тяхното заграждение. От публикуваните в социалните мрежи кадри се виждат каймани пред вратите на мола. Животните били отглеждани в езеро, разположено в туристически атракцион. Но поради силните валежи напоследък една от стените на заграждението рухнала и хищниците избрали свободата.

Basking in the Paraguay sun. A cayman is relaxes in a lake in Ita, Paraguay. Volunteer firefighters rescued seven caymans from flooded streets after lakes overflowed following heavy rains [Norberto Duarte / AFP] pic.twitter.com/49vWle5Jcf