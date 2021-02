Иранската държавна телевизия излъчи изстрелването на най-новата ракета носител на Иран за извеждане на спътници в околоземната орбита. Според медията ракетата може да достигне височина от 500 километра, предаде Асошиейтед прес.

— The Islamic Republic of Iran has successfully launched a new satellite carrier rocket dubbed “Zuljanah”



Iran’s Ministry of Defence announced that the new satellite launch vehicle named “Zuljanah” was successfully tested. pic.twitter.com/fNZAX9kGid