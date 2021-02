89-годишен туристически кораб, който стои неизползван заради пандемията, бе превърнат в пункт за ваксинации за хиляди жители на градове, разположени около Боденското езеро, пише Ройтерс.



Предвиденият за 500 пътници кораб "Тургау" обикновено превозва туристи между германските и швейцарските градове, разположени на третото по-големина езеро в Европа. През идните седмици корабът ще служи като плаващ център за имунизации за северните швейцарски градове Романсхорн, Арбон и Кройцлинген.

Местни служители подчертават колко практично е това решение с кораб, който може да плава от пристанище до пристанище.

"Чувал съм за кораби, на които отиваш, за да ядеш фондю или спагети, но за пръв път чух за кораб за ваксинации", заяви пред журналисти швейцарският здравен министър Ален Берсе, малко след като първите желаещи се качиха по трапа.

