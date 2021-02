Президентът на САЩ Джо Байдън започна днес поредица от разговори с обикновени американци, като се обади по телефона жена от Калифорния, останала без работа заради пандемията, в опит да се ангажира по-последователно с проблемите на редовите хора, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Белият дом разпространи 2,5-минутно видео на телефонния разговор на президента с жената, идентифицирана като Мишел. Белият дом започва нова дейност, за да може президентът да общува пряко и редовно с американците, обяви президентската администрация.

След като през юли загубила работата си във фирма за облекло, Мишел писала на Байдън. Той прочел писмото и после и решил да й се обади. Американката от Роузвил каза на Байдън, че преживяла "труден период" в търсене на нова работа.

78-годишният Байдън, който разговаря с жената от бюрото си в Овалния кабинет, отговори, че неговият баща обичал да казва, че работата е преди всичко достойнство и уважение, а не само заплата.

Президентът разказа за лансирания от него възстановителен план на стойност 1,9 трилиона долара, в който е предвидено хора като Мишел да получат по 1400 долара, както и друга икономическа помощ за физически лица и малки бизнеси. Байдън изтъкна още, че отдавна повтаря, че идеята, че бизнесът може да продължи да работи и да процъфтява, без да е овладяна пандемията, просто не е състоятелна.

