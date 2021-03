Кънтри певицата Доли Партън започна да пее, докато я ваксинираха срещу COVID-19. Американката промени една от най-известните си песни “Джолийн”, на "Ваксийн", което в превод от английски означава ваксина.

Dolly Parton gets the vaccine from her pal Dr. Abumrad.



Last year, he asked Dolly for a donation to help fund the research that led to the Moderna vaccine.



They met in 2013 after he helped her recover from an accident. They bonded over discussions about current events & science pic.twitter.com/FMJ8wTu2C6