Британският престолонаследник принц Чарлз и съпругата му Камила бяха имунизирани с първа доза от ваксина срещу COVID-19, съобщи Ройтерс, като цитира съобщение на канцеларията на принца в Кларънс Хауз.

Принц Чарлз, на 72 години, се ваксинира, след като родителите му кралица Елизабет Втора, на 94 г. и принц Филип, 99 г., бяха имунизирани през януари.

"Принцът на Уелс и херцогинята на Корнуол получиха първата доза от ваксина срещу COVID-19", се посочва в краткото съобщение от Кларънс Хауз. В него не се посочва кога са имунизирани принц Чарлз и съпругата му.

