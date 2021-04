Рапърът DMX e починал, съобщи семейството му в изявление, предаде CNN. Той беше на 50 г.

Той беше хоспитализиран миналата седмица, когато получи инфаркт в дома си в Ню Йорк.

DMX (Dark Man X) започва да рапира в началото на 90-те години и издава дебютния си албум "It's Dark and Hell Is Hot" през 1998 година.

Преди време DMX разказа, че през 2019 г. е бил в рехабилитационен център заради пристастеност към дрога, след като излежа присъда във федерален затвор заради данъчни измами.

На 3 април рапърът беше откаран в тежко състояние в болница след удар, причинен вероятно от свръхдоза наркотици, предаде тогава Ройтерс, като се позова на изданията Билборд и TMZ.