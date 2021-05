Русия е в траур заради масовото убийство в училище вчера. Хиляди жители на град Казан се стекоха пред атакуваната гимназия, за да почетат паметта на жертвите. Една от убитите учителки привлече вниманието на цялата нация, след като беше съобщено, че е загинала, докато се е опитвала да предпази децата.

Пред училището се изви опашка от хора, които носеха цветя, балони, детски играчки и послания за седемте загинали деца и техните учителки. В република Татарстан днес е ден на траур, но отзвукът от кървавото престъпление се чува в цяла Русия.

People lay flowers and toys at memorials in Kazan and Moscow after a school shooting killed 9, injuring 21, in Russia. https://t.co/KTuaBYoz1p pic.twitter.com/lDOLhCBQrN