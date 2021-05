Ваксинираните с две дози срещу коронавируса могат да ходят без маски. Това реши Центърът за контрол и превенция на заболяванията в Съединените щати.

Новите указания са сериозна стъпка към връщането на нормалността отпреди пандемията. Според препоръките на центъра, ваксинираните трябва да носят маски само в затворени пространства с много хора като превозните средства на градския транспорт.

BREAKING: CDC Director Walensky on updated guidance for fully vaccinated people:



"Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing."



