Кметът на Ню Йорк Бил де Бласио обяви, че хората, които се имунизират в мобилните клиники в града, ще получат ваучер за бургер и пържени картофки.

Градоначалникът дори хапна пред камерите по време на пресконференцията, за да обяви инициативата, която предвижда ваучер за бургер или сандвич.

Имунизираните също ще участват в лотария за безплатни билети за концерти през лятото.

SHAKE VAX: New York City Mayor Bill de Blasio ate Shake Shack during his COVID-19 briefing Thursday to promote that the burger chain is now offering free food to New Yorkers who get vaccinated. https://t.co/EssjskeKwa pic.twitter.com/RhozzQlhHD