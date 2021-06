Актьорът, изиграл второстепенния персонаж Гюнтер в комедийния сериал „Приятели“ - Джеймс Майкъл Тейлър, разкри, че е получил тежка диагноза.

Той е научил, че има рак на простатата преди три години по време на профилактичен преглед. Болестта се е разпространила в костите му, което е довело до парализа на долната част на тялото му. Именно това е попречило на Тейлър да присъства на живо в специалния епизод на „Приятели”.

В продължение на 10 сезона от легендарния сериал Тейлър играе мениджър на Central Perk - кафенето, в което се събират Рейчъл, Рос, Фийби, Чандлър, Моника и Джоуи.

Актьорът разкри диагнозата по време на участието си в Today Show на NBC.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc