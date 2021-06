Огромен горски пожар гори близо до турския курорт Мармарис, съобщават турски медии. Огънят бушува близо до туристическата част на квартал "Ичмелер" в крайбрежната зона.

Forest fire erupts in Turkey's touristic Marmaris district A forest fire erupted in the Marmaris district of the southwestern Turkish province of Muğla on June 27. Holidaymakers were seen watching the efforts to put out the fire from a nearby beach. https://t.co/Ey4J7tU7tO pic.twitter.com/JM9or9AHUt