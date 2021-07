Полицията в Кувейт арестува жител на Египет за публикуване на видеоклип, в който той обяснява колко лошо е времето в страната и колко интензивни са пясъчните бури там.



Страната понася някои от най-горещите температури на земята тази година, достигайки до 50° по Целзий, пише Daily Mail.

Транссексуален спечели "Мис Невада" (ВИДЕО+СНИМКИ)



Министерството на вътрешните работи на Кувейт заяви, че мъжът, който стои зад „оскърбителното“ видео, е арестуван и е предаден на властите, които „ще предприемат необходимите правни действия срещу него“. По-късно Gulf News съобщи, че е туристът бил депортиран.



Във видеото, публикувано в TikTok, мъжът се оплаква от ослепителната пясъчна буря, обхванала Кувейт през последните няколко дни.

„В момента съм в пясъчна буря, буквално не виждам нищо пред себе си“, казва мъжът, показвайки праха, покриващ пътя като гъста мъгла. „Чудесно, Кувейт“, добавя той красноречиво.

Kuwait police arrest a man for complaining about the weather https://t.co/GhD3t8lyrJ