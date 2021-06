Транссексуална жена бе коронясана за "Мис Невада" за първи път в историята на конкурса. 27-годишната Каталуна Енрикес спечели надпреварата, провела се в Лас Вегас, съобщават американски медии.

Tранссексуален щангист ще се състезава при жените на Олимпиадата (ВИДЕО+СНИМКИ)



„Важно за мен е приобщаването и разнообразието. Това е нещо, което е липсвало в досегашния ми живот, липсва и в днешния свят“, каза Енрикес.

„Лично аз научих, че различието ми не ме прави нещо по-малко, а напротив“, продължи тя.



Каталуна победи 21 други кандидатки от щата Невада, които се бореха за място на състезанието за "Мис САЩ". То ще се проведе на 29 ноември.

History has been made when Kataluna Enriquez, a Filipina transwoman, won today as Miss Nevada



She is now bound to Miss USA, representing Nevada. I can see her in Miss Universe wearing the same colors and waiving her own flags 🇵🇭🇺🇲🏳️‍🌈



Representation matters. Happy Pride!!!🌈 pic.twitter.com/sImsz43aDd