Лоръл Хъбард от Нова Зеландия стана първият транссексуален състезател, който ще участва в Олимпийски игри в Токио.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК



Тя е част от женския отбор по вдигане на тежести в категория до 87 кг при жените. Преди 2013 г. Хъбард се е състезавала при мъжете.

Критиците твърдят, че новозеландката има значително предимство пред своите опонентки.

New Zealand transgender weightlifter Laurel Hubbard finishes sixth at world champs, moves from 281 ranking points outside Olympic qualifying position to 4 points from a qualifying spot. Will she be the first openly transgender athlete in Olympic history? https://t.co/tIOZZFWNfM pic.twitter.com/gVEt2EfHNX