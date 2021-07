Двама надзиратели от шведски затвор бяха държани като заложници в продължение на девет часа от двама затворници, поискали пица като откуп. Пазачите били освободени, веднага след като храната била доставена, съобщава AFP.



Нито един от охранителите не е пострадал, заяви говорителят на затвора Стина Лайлс.

Neither guard “was hurt and were able to return safely to their family,” prison spokeswoman Stina Lyles said. https://t.co/oCaP4HMEs7

Затворниците, които излежават присъди за убийство в затвора с висока степен на сигурност Hallby край град Ескилстуна, успели да влязат в зона само за пазачи, разказват служители. "Бързо изпратихме посредник и извикахме полицията", добавя шефът на затвора.

Според съобщения в шведските медии затворниците са отправили две искания - хеликоптер за бягство и 20 пици за останалите затворници.

According to Swedish media reports, the hostage-takers made two demands -- a helicopter to escape and 20 pizzas for the other inmates https://t.co/p8k68PJ0Cu