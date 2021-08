Тежка верижна техника е ситуирана по границата с Република Северна Македония на територията на област Благоевград заради бушуващия вече няколко дни пожар между Пехчево и Делчево на македонска територия, каза за БТА областният управител на Благоевград Николай Шушков.

На място е и директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" гл. комисар Николай Николов. Той увери, че вероятността пожарът да влезе в страната е под 10%.

75 души - гранични полицаи, военни и пожарникари, също следят обстановката.

"Докалдите сочат, че има ефективни намеси, включително запазени две села. За съжаление в едното църквата е изгоряла. Всички 18 пожара, които наблюдавахме, са под контрол", посочи Николов.

„Във Велинград пожарът се развива на 1000 декара. Димът продължава да е дразнещият фактор, който отива направо към града. Няма опасност за населението. Хеликоптер имаше готовност да излети тази сутрин, но за сега не се налага”, обясни Николов и добави, че пожарите в Кърджали и Хасково са овладени.

Навсякъде имаме доброволци, които са преминали необходимото обучение. В борбата с пожарите участват и местните жители, каза още Николов.

Пожарните екипи ще търсят какви са причините за пожарите. Подозира се и намесата на т.нар подпалвачи. Сред другите версии е и нарушение в електропроводите.

North Macedonia has been battling fires for four days now and has declared a state of emergency. Two fires are mere 2 kilometres away from Bulgaria, which is also struggling to contain its own ones. These two countries are burning. #PrayforNorthMacedonia #PrayForBulgaria pic.twitter.com/rIiK7zSkat