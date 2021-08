Горски пожари бушуваха днес в Южна Италия, изпепелявайки хиляди акра земя и причинявайки смъртта на един човек в дома му, като температурите достигнаха рекордни стойности доста над 40 градуса, а горещите ветрове допълнително разпалваха пламъците, предаде Асошиейтед прес.

Множество огнища пламнаха в област Калабрия - върхът на италианския "ботуш", където 76-годишен мъж загина, след като къщата му рухна заради пламъците, съобщи агенция АНСА.

Human action (not gases) blamed for most of Italy’s summer fires https://t.co/XIl0uKQWIk

"Още една жертва на пожарите. Губим историята си, нашата идентичността се превръща в пепел, душата ни гори", написа в социалните мрежи кметът на град Реджо ди Калабрия Джузепе Фалкомата. Той призова хората да стоят далече от засегнатите от пожарите райони.

Fires ravaged southern Italy on Wednesday, burning thousands of acres of land and killing a man in his home, as temperatures hit records well above 40 degrees Celsius (104°F) and hot winds stoked the flames. https://t.co/dpqnKto53d