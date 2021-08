Най-малко 170 души са вече убитите при нападението близо до летището в Кабул, повечето от които афганистанци. Това съобщи Министерството на здравеопазването на Афганистан, цитирано от Си Би Ес.

Трима британци, сред които и дете са сред жертвите на вчерашната терористична атака в Кабул, обяви на британският външен министър Доминик Рааб.

Близо 200 души са ранени в резултат на терористичната атака. Убити са най-малко три деца.

BREAKING: An Afghan official tells CBS News that the death toll from Thursday's bombing attack in Kabul has jumped to 170 https://t.co/rs6G7tnRjK pic.twitter.com/dhUeXik42Z — CBS News (@CBSNews) August 27, 2021

В четвъртък Пентагонът потвърди, че сред жертвите са 13 американски военни, а още 18 са ранени. Според Си Би Ес сред загиналите са 10 морски пехотинци и един служител на ВМС на САЩ.

Една след друга европейските държави прекратяват операциите си за евакуиране от Кабул ден след един от най-кървавите атентати в историята на Афганистан. Германия, Испания, Швеция и Италия прекратиха участието си във въздушния мост след като през последните десетина дни изведоха от страната хиляди свои и афганистански граждани. Великобритания и Франция са на път да го сторят.

Two British nationals, and child of another British citizen, among those killed in Kabul airport attack, UK Foreign Secretary sayshttps://t.co/BF5eyNayiM — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 27, 2021

Общият брой на евакуираните от 14 август - ден преди талибаните да влязат в Кабул - до вчера надхвърли 105 хиляди. Над 12 хиляди души излетяха от международното летище вчера, въпреки терористичната атака.

По последни данни на агенция Ройтерс жертвите са най-малко 92, в това число 13 американски войници.

Afghanistan: Getting plane out was 'happiest moment of my life' https://t.co/tmv6K7gK9d — BBC News (UK) (@BBCNews) August 27, 2021

В отговор на нападките от републиканците, че не е способен да бъде главнокомандващ, президентът Джо Байдън пое цялата отговорност за гибелта на съотечествениците си:

"Тези американски военнослужещи, които дадоха живота си, са герои. Думата е изтъркана, но е напълно подходяща за това, което направиха. Това са герои, които със себеотрицание се заеха с опасна мисия да спасят живота на други хора. Те са част от въздушен мост, невиждан в историята, при който за 11 дни бяха евакуирани в безопасност повече от 100 000 души - американски граждани, наши партньори и афганистанци, които ни помагаха".

A plane carrying 121 people evacuated from Afghanistan arrived at Albania's Tirana airport in transit to the U.S. https://t.co/Qgb9fCajzF pic.twitter.com/PjrxydLXpK — Reuters (@Reuters) August 27, 2021

Байдън бе категоричен, че, въпреки загубите и заплахата от нови терористични атаки, Съединените щати ще продължат извеждането от Афганистан на свои граждани и афганистански сътрудници до предначертаната дата - 31 август:

"Терористите няма да ни спрат. Няма да им позволим да нарушат мисията ни. Продължаваме с евакуацията."

Джо Байдън анонсира контратерористични операции в Афганистан, насочени срещу групировката, извършила вчерашния атентат - "Ислямска държава в Хорасан":

"Няма да простим. Няма да забравим. Ще ви заловим и ще ви накараме да си платите. Наредих на американските командири да изработят оперативни планове за удари по ръководителите и материалната база на "Ислямска държава - Хорасан". Ще отговорим със сила и прецизност в момент и на място, които сами ще изберем."

This is not Kabul Airport, this is Afghanistan - Pakistan Border in Spin Boldak where thousands of Afghans are stranded trying to enter Pakistan



Watch: pic.twitter.com/t7r7A1hHr2 — The Bite (@_TheBite) August 27, 2021

Дали международното летище в Кабул ще продължи да оперира след 31 август, когато ще се изтеглят американските войски, е все още неясно. Въпросът е от ключово значение за смекчаване на хуманитарната криза в Афганистан, тъй като летището е основният пункт, през който пристига международната хуманитарна помощ. Днес талибаните и Турция започнаха преговори за управлението на аеропорта, но след вчерашната терористична атака Анкара настоява да осигури своя охрана на летището.