Европейският съд по правата на човека постанови, че Русия е отговорна за убийството през 2006 година в Лондон на дисидента и бивш агент Александър Литвиненко с радиоактивен полоний.

Съдът заяви, че е установил, че покушението е било извършено от руските граждани Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун и че има сериозни основания да се счита, че те са действали по нареждане на руските власти.

На 1 ноември 2006 г. Литвиненко изненадващо се разболява, приет е в болница и умира три седмици по-късно от радиационно отравяне с редкия и силно токсичен радиоактивен изотоп полоний-210.

