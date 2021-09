НАСА не крие плановете си да изпрати жена, и то цветнокожа, на Луната в своята широко очаквана мисия Артемида . Но макар до това да има още много години, американската космическа агенция даде възможност на хората да видят какво би могло да бъде това под формата на графични романи и интерактивни преживявания.

Наречени „Първа жена: Обещанието на НАСА за човечеството“ , тези графични романи разказват историята на Кали Родригес, измислен герой, създаден от НАСА, която е първата жена, и то цветнокожа, която се насочва към лунната повърхност.

On #NationalComicBookDay, we're publishing our first ever extended reality-enabled graphic novel – “First Woman”!



Read the story of how Callie Rodriguez became the first woman on the Moon, download the app, and dive into this digital experience: https://t.co/H9jBFqHvWH pic.twitter.com/Qhaq9Ye284