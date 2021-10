Властите в Рим използваха водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат демонстранти на шествие срещу COVID сертификатите, съобщи новинарският канал RaiNews24.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Противниците на въведения в страната сертификат настояха за оставката на премиера Марио Драги. Протестиращите скандираха "Без сертификат!" и "Свобода! Свобода!" Някои от протестиращите, чиито лица бяха покрити с маски, се държаха агресивно и хвърляха предмети по полицията.

WATCH: Tense situation in Rome as those protesting against vaccine passports begin clashing with police. pic.twitter.com/zUb2tDC5Na

Група протестиращи се опитаха да проникнат в централата на най-големия профсъюз - Италианската генерална конфедерация на труда. Те разбиха вратата на централния вход на сградата, но след това бяха отблъснати от служители на реда.

Протестиращи срещу мерките в Италия влязоха в сблъсък с полицията (ВИДЕО)

В момента полицията е изтласкала протестиращите от района, близо до двореца Чиги.

Полицейското управление в Рим публикува съобщение, в което се казва, че реакцията на служителите на реда е "пропорционална" на поведението на протестиращите, използвали насилие.

Лявоцентристкият кандидат за кмет на Рим Роберто Гуалтиери осъди поведението на протестиращите. "Демонстрацията против сертификатите е неприемлива", написа той в Twitter.

Протести срещу ръста на цените и COVID мерките във Франция (ВИДЕО)

Според съобщения на местни медии над 10 хиляди души са се събрали на протеста в Рим. Демонстрации срещу сертификатите за COVID се проведоха в няколко централни района на столицата, но прояви на насилие бяха регистрирани само в близост до двореца Чиги.

Chaos erupts in Rome, Italy during the protest against the health pass.



Police beat, use water cannons, and tears gas protesters in the streets. pic.twitter.com/mytuQgO5S3