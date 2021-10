Недоволството от покачването на цените на газа и тока се вля в съботните протести на французите, заедно с тези срещу санитарните мерки, а начело на шествията отново излезе протестното движение на Жълтите жилетки.

Въпреки че днешните митинги не бяха много мащабни, те са само начало на по-мощна протестна вълна: на пети октомври предстои първата национална стачка за тази есен.

От 1 октомври цените на газа скочиха с 12,6%, след като за една година тарифите са се вдигнали с 60 %, а електричеството ще поскъпне от февруари догодина.



За да смекчи удара, в четвъртък френският премиер Жан Кастекс обяви "тарифен щит", като обеща замразяване на нови покачвания на газа до април и поскъпване на тока само с 4% вместо предвижданите 10-12%.

Той не изключи и преразглеждане на помощите за енергия за социално слаби.

Според последните данни над шест милиона французи страдат от "енергийна бедност". Протестите ще бележат месеците пред президентските избори.

pic.twitter.com/AGTcBu8Kwn 🇨🇵🔥 #Frenchprotests started with a bang today as they take over the train tracks at the #GaredePau, paralyzing the network. #parisprotests#nogreenpass#NoVaccinePassportsAnywhere #NoVaccinePassports #BREAKING#BreakingNews #rdguk