На 20 октомври в "Уест енд" ще се състои премиерата на мюзикъл, посветен на живота и творчеството на Боб Марли.

Заглавието на продукцията е "Get Up, Stand Up! The Bob Marley Musical".

Британският актьор и драматург Аринзе Кени е в ролята на реге изпълнителя. Той споделя, че е изучавал поведението и маниерите на Марли от архивни видеоклипове и снимки.

Роденият през 1945 г. Марли се превърна в световна суперзвезда с хитове като "No Woman, No Cry", "One Love" и "I Shot the Sheriff". Той почина от рак на 36-годишна възраст през 1981 г.

Режисьорът на мюзикъла Клинт Дайър казва, че са се опитали да покажат "сърцето" на Марли, както и причините за житейските избори, които музикантът е направил.

