Отборът на Барселона официално уволни старши треньора на първия отбор Роналд Куман, съобщиха от клуба, цитирани от gong.bg.

Лично президентът на тима Жоан Лапорта е обявил решението да освободи 58-годишния нидерландец от задълженията му към отбора след шокиращото поражение с 0:1 в гостуването на новака Райо Валекано в сряда вечерта.

Легендата на клуба Шави Ернандес все още се смята за фаворит да заеме мястото на Куман. Той би искал да се завърне, както беше обявено наскоро.

Официално: "Барселона" назначи Куман

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach