Световната здравна организация (СЗО) одобри спешното използване на индийската ваксина срещу коронавирус Covaxin. Това се посочва в изявление на организацията.

🆕 WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT