Хиляди поляци участваха в протести срещу въведените ограничения на абортите, които според тях са довели до смъртта на млада жена, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

През януари в Полша влезе в сила решение на Конституционния съд, според което абортът поради дефекти на плода противоречи на Конституцията на страната. Това доведе до почти пълна забрана на абортите и множество протести.

People are gathering around so called Constitutional Tribunal to protest against death of woman who was denied abortion. The tribunal decided about killing pregnant women in #Poland #Warsaw #anijednawiecej #notonemore pic.twitter.com/lgb4WOXbID — Kochany Prezes (@KochanyPrezio) November 6, 2021

Участниците в протестите във Варшава и десетки други градове носеха свещи и плакати с лозунги като "безразличието е съучастие" и призоваващи да не се допускат повече подобни случаи.

Според активисти смъртта на 30-годишната Изабела, починала в 22-ата седмица на бременността си от септичен шок, се дължи на решението на съда.

Thousands took to the streets in Poland on Saturday to protest the nation’s stringent abortion law and pay tribute to a woman who died after doctors refrained from ending her life-threatening pregnancy https://t.co/IVhPlzLHaP — Bloomberg (@business) November 6, 2021

Жената отишла в болница в Пшчина през септември поради изтичане на околоплодната течност. По-рано даните от сканирането показали множество дефекти на зародиша. Лекарите обаче отказали да сложат край на бременността й, защото сърцето на плода все още биело. Те решили да извършат цезарово сечение, след като се установило, че сърцето му е спряло, но жената починала на път към операционната.

Thousands of people in Poland protest after death linked to stringent abortion law https://t.co/rN5gCW7XgH — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) November 6, 2021

"Нейното сърце също биеше", пишеше на плакати, носени от участници в протестите.

Днес полският портал Onet.pl публикува интервю със съпруга на жена, която според него е починала при подобни обстоятелства.

Според правителството причината за смъртта на Изабела е лекарска грешка, а не решението на съда. Здравният министър Адам Неджелски обеща да публикува насоки, обясняващи кога абортите са законни и кога - не.