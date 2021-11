Демонстрация в Ротердам срещу COVID ограниченията доведе до бунтове, по време на които полицията беше принудена да стреля с предупредителен огън и да използва водни оръдия, за да разпръсне тълпата. Това съобщи в петък Холандската телевизионна корпорация (NTK).

Според медията стотици протестиращи хвърляли камъни по полицаите и стреляли с фойерверки по тях, крещейки "Свобода!" Най-малко една полицейска кола е изгорена и една е повредена. При гасенето пожарникарите са били замеряни с различни предмети, включително камъни.

„В момента полицейски хеликоптер кръжи над града“, информира НТК.

Holland. 19.11.2021 Riots in Rotterdam, due to the new 3-weeks lockdown. On the spot, many Feyenoord hooligans who clashed with the cops. pic.twitter.com/mAounuakLV

On these images it is clear that the man shot by the police in #Rotterdam is not a treat to them. #RotterdamRiots #PoliceBrutality #ManditoryVaccinations #Lockdowns https://t.co/yDP0VsjgOy