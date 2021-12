Мъж, облечен като нинджа, нападна с меч и рани две полицайки в Шербур в северозападната част на Франция, след което по него бе открит огън, той бе ранен и заловен, съобщи говорителка от полицията, цитирана от Ройтерс.

Според нея засега няма данни нападателят да е имал терористични мотиви.

Говорителката каза, че заподозреният откраднал превозно средство и причинил катастрофа, след което нападнал двете полицайки, които се отзовалина местопроизшествието и ранил едната от тях в лицето, а другата в брадичката.

Първи случай на Омикрон в континентална Франция

A man dressed like a ninja attacked and wounded two policewomen with a sword in Cherbourg in northwestern France on Thursday before being shot and captured, a police spokeswoman said. https://t.co/eNEkxybgBl