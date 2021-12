От вратовръзка до две луксозни коли BMW и кутия кубински пури, както и домът на родителите на Марадона - близо 90 артикула, някога принадлежащи на покойната аржентинска футболна суперзвезда Диего Марадона, отиват на виртуален аукцион в неделя. Търгът е международен и ще се проведе от Буенос Айрес.

„Към този момент има 1120 души регистрирани и сме в състояние да започнем търга“, каза Адриан Меркадо, организатор на продажбата, пред АФП.

87-те лота, които ще бъдат предложени, започват с оферти от 50 до 900 000 долара. Продажбата е наредена от аржентинските власти в съгласие с наследниците на имението на световния шампион от 1986 г.

Какво съдържа наследството на Марадона?

