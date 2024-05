Софи, британската херцогиня на Единбург, пристигна Украйна и се срещна с президента Володимир Зеленски и съпругата му, като това бе първото посещение на британска кралска особа в страната от началото на конфликта с Русия, съобщи Бъкингамският дворец.

Петдесет и девет годишната Софи е съпруга на най-малкия брат на крал Чарлз - принц Едуард и направи изненадващото посещение от името на британското външно министерство, за да покаже солидарност с хората, засегнати от войната, и като част от работата си в защита на жертвите на сексуално насилие, свързано с конфликта.

Британското външно министерство съобщи, че Софи е изразила почитта си към загиналите в Буча, където руските сили са обвинини, че са извършили военни престъпления, включително екзекуции и изнасилвания.

Тя се срещнала с жертви на свързано с конфликта сексуално насилие, с жертви на изтезания, както и с деца, които са били върнати в Украйна, след като са били отделени от семействата си и отведени в Русия.

Херцогинята се срещнала и с доброволци, които са помогнали на своите общности да се справят с последиците от нападенията с дейности в помощ на психичното здраве на децата.

