Европейската комисия предлага удължаване на срока на действие на COVID сертификатите в ЕС с една година - до 30 юни 2023 г. Това съобщи говорителят Кристиан Виганд на брифинг в Брюксел.

"Трябва да сме подготвени за увеличаване на заболеваемостта през втората половина на тази година или за появата на нови варианти на коронавируса. Идеята е хората да използват дигиталните си сертификати при пътувания до страните в ЕС, които налагат ограничителни мерки", съобщават от ЕК.

Виганд посочи, че предложението може да влезе в сила, ако до 30 юни бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

As long as the pandemic persists, we must continue to facilitate safe free movement and travel in times of uncertainty.



We are proposing to extend the #EUCOVIDCertificate until 30 June 2023, ensuring free movement in case EU countries maintain certain public health measures.