Лайнъл Ричи беше почетен с наградата „Гершуин“ за музикалните си постижения. Отличието му беше връчено във Вашингтон на трибютен концерт с участието на много звезди, сред които Глория Естефан (която получи наградата през 2019 г.) и Андра Дей.

На звездна гала певецът и автор на песни Лайнъл Ричи беше удостоен с наградата Гершуин за популярна музика от Библиотеката на Конгреса. Призът се присъжда на изпълнители и композитори за техния принос към музиката.

„От съвсем обикновен човек от Тъскиджи, щата Алабама, до група, наречена Комодорс та чак до тук - застанал пред членовете на Конгреса, за да получа наградата Гершуин... Разбирате ли колко много означава това за мен? Това е някак нереално", споделя той.

Бенедикт Къмбърбач получи звезда на Алеята на славата (ВИДЕО)

През 1985 г. Ричи записа заедно с Майкъл Джексън спечелилата награда Грами песен "We are the World", за да събере пари за гладуващите в Африка. Десетки артисти участваха в проекта, който събра милиони изпращайки послания за солидарност и мир.

„Ако се вслушате в текста, ще разберете, че той е също толкова актуален, колкото преди 30 години. Жалко е, че все още не сме стигнали до момента да се обединим и да спрем да делим човешките раси. Толкова ли е трудно да заживеем всички заедно като едно цяло? Е очевидно е така, за съжаление! Не знам дали аз ще доживея този момент, но се надявам поне децата ни да го постигнат“, казва още Ричи.