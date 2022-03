Руската икономика скоро няма да бъде сред 20-те най-големи икономики в света, прогнозира в понеделник президентът на САЩ Джо Байдън.

„Руската икономика беше класирана като 11-та по големина икономика в света преди това нейно нашествие в Украйна. Скоро дори няма да се нареди сред първите 20 икономики в света", написа той в личния си профил в Twitter без повече уточнения.

Russia's economy was ranked the 11th biggest economy in the world before this invasion.



It will soon not even rank among the top 20 in the world.