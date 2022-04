Хиляди коментари в подкрепа на Роналдо и Джорджина, след като двойката публикува сърцераздирателен пост, в който обяви, че е изгубила едно от новородените си близначета.

Роналдо: С Джорджина загубихме един от новородените си близнаци

Съотборникът на Роналдо в „Манчестър Юнайтед” и английски национал Маркъс Рашфорд изрази съпричастност в футболиста, като написа в Twitter: „Мислите ми са с теб и Джорджина, братко. Много съжалявам!”.

От „Манчестър Юнайтед” написаха в Twitter: „Твоята болка е и наша болка. Изпращаме любов и сила на теб и твоето семейство”.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi