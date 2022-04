Британската кралица Елизабет Втора отбелязва тази година и 70-ата годишнина от възкачването си на престола. Официалните тържества за платинения юбилей са насрочени за началото на юни и ще продължат четири дни. По този повод Нейно Величество беше почетена с кукла Барби по нейно подобие.

#QueenElizabeth gets her own Barbie to mark #PlatinumJubilee complete with wedding day tiara and Royal Family Orders on her 96th birthday 🎉 https://t.co/bbmVqE8aFU pic.twitter.com/pDm0ZjRlZt