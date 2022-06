Десетки хиляди хора демонстрираха в центъра на американската столица и на много други места в САЩ, подновявайки натиска за въвеждане на мерки за контрол върху оръжията, след неотдавнашните случаи на масова стрелба от Ювалди в щата Тексас до Бъфало в щата Ню Йорк, които според активисти трябва да заставят Конгреса да действа, предадоха световните агенции.

„Стига толкова!“, заяви кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър по време на втория „Поход за нашия живот“ в нейния град. „Говоря като кмет, като майка, говоря от името на милиони американци и американски кметове, които настояват Конгресът да си свърши работата. А работата му е да ни защити, да защити нашите деца от насилие с (огнестрелно) оръжие“, каза Баузър.

Всички оратори, говорили пред множеството, настояваха сенаторите, които са смятани за голяма пречка пред законодателство в тази посока, да действат или да бъдат отстранени от длъжност с гласуване, особено като се има предвид шокът за цялата нация, след като 19 деца и двама учители бяха убити на 24 май в начално училище „Роб“ в Ювалди.

„Ако нашето правителство не може да направи нищо, за да не допусне 19 деца да бъдат избити в собственото си училище, време е да сменим хората, които са в правителството“, каза Дейвид Хог, оцелял през 2018 г. при стрелбата, в която загинаха 17 средношколци и учители в гимназия „Марджъри Стоунмън Дъглас“ в Паркланд, щата Флорида.

Съосновател на организацията „Поход за нашия живот“, създадена след тази стрелба, провела първия си митинг във Вашингтон малко след това, Хог водеше множеството, което скандираше „Отстранете ги!“

Друга оцеляла от стрелбата в Паркланд и съоснователка на „Поход за нашия живот“ – Екс Гонзалес, заяви „Убиват ни!“ и призова Конгреса да действа мъдро.

Организаторите разчитаха да се съберат 50 000 души при паметника на Джордж Вашингтон, но множеството изглежда беше около 30 000 души. През 2018 г. събитието привлече 200 000 души, но този път фокусът беше върху по-малки прояви на 300 различни места в страната.