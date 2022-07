Британската суперзвезда Адел се завърна на сцената с шоу в Хайд парк. Над 65 000 фенове пяха и се вълнуваха с нея, слeд като в началото на годината тя отмени планираните концерти в Лас Вегас, съобщава Би Би Си.

След толкова дълго време, в което не е била на сцена, самообладанието на певицата се пропука в мига, в който излезе пред многолюдната си публика. „Аз съм толкова щастлива и е толкова странно отново да съм пред почитателите си“, каза Адел на първия си концерт след 5 години пауза.

A Adele gritando “Fora Bolsonaro” no show dela 🗣 pic.twitter.com/Ptb2pUMlPT — Tracklist (@tracklist) July 1, 2022

В началото на годината певицата обяви със сълзи на очи ден преди първото си шоу в Лас Вегас, че не е готова за изявите заради болни от COVID-19 членове на екипа й. В телевизионно интервю за Би Би Си Уан Адел увери, че с екипа си работи изключително упорито, за да подготвят и потвърдят нови дати за концертите в Лас Вегас.

"Трябва да се състоят тази година, защото имам планове за следващата година", каза тогава тя.

На концерта си в Хайд парк Адел заяви, че „много, много скоро" ще обяви новите дати за изявите си в САЩ.

you can tell adele missed doing concerts and hearing her fans singing her song 🥹

pic.twitter.com/dvYSUspmog — ً skeila (@rremedyns) July 1, 2022

По време на двучасовия концерт певицата бе изключително емоционална от срещата с публиката, но и видимо облекчена от завръщането си на сцената. „Ставам толкова нервна преди всяко шоу, но обичам да съм с вас“, каза тя и добави, че знае колко много хора са разочаровани, че не са могли да я видят в Лас Вегас, „което е унизително за мен, но трябваше да взема това решение“, обясни певицата.

Днес Адел отново ще се качи на сцената, а след това, както се надяват феновете й в Америка, ще бъде с тях и в Лас Вегас.