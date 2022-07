Британският министър на отбраната Бен Уолъс заяви, че няма да се кандидатира за следващ министър-председател на Обединеното кралство. Надпреварата за наследник на Борис Джонсън започва сериозно този уикенд, съобщава БГНЕС.

Проучванията на общественото мнение сочеха Уолъс като ранен фаворит сред членовете на Консервативната партия заради справянето му с кризата в Украйна. Но 52-годишният лоялен на Джонсън човек, който ръководеше кампанията на премиера за лидерския пост през 2019 г., обяви днес, че няма да се кандидатира за поста, съобщи „Politico“.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2