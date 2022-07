Хиляди южнокорейци участваха в ЛГБТИ фестивал в центъра на Сеул в неделя, а християнски и консервативни групи проведоха контрапротест, съобщи Ройтерс.

Корейската информационна агенция Йонхап предаде, че във фестивала са взели участие около 13 000 души. Като част от събитието бяха отворени около 72 будки на правозащитни групи, университетски ЛГБТИ клубове, посолства и религиозни и прогресивни организации, които също взеха участие.

LIVE: Welcome to Seoul Pride, aka Seoul Queer Culture Festival, where tens of thousands of members of South Korea's LGBTQ community and allies are gathering in Seoul's main plaza in a show of solidarity and celebration of identity. Massive homophobic protests also taking place. pic.twitter.com/tLjuMIxi5a — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 16, 2022

"Радвам се, че след толкова дълго време можем да проведем офлайн фестивал. ЛГБТИ хората не са омразни хора, които се появяват в един ден през годината, а хора, които просто си живеят ежедневния живот", обяви Хърикейн Кимчи, един от участниците във фестивала.

Can I just say: IVE's LOVE DIVE has over the past few months become the gay summer anthem in South Korea. Heard it already several times here and I've had a sneak peek at some of the playlists of the parade floats later. Loads of LOVE DIVE. Just saying. pic.twitter.com/fNA2RKUFMS — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 16, 2022

Посланикът на САЩ в Южна Корея Филип Голдбърг посети фестивала, за да покаже своята подкрепа. "За да изразим силният ангажимент на САЩ за прекратяване на дискриминацията, където и да е тя, както и да гарантираме отношение с уважение и човечност към всички, ние просто не можем да ви изоставим", каза Голдбърг пред събралото се множество. "Ние ще се борим редом с вас за равенство и човешки права", добави той.

South Korea is progressing with it's LGBTQ spectrum! So before saying nothing is possible for Queer people in SK, see how many of them walked with Pride, being completely drenched in July rain,Parents too joined the walk for their Queer kids

Seoul is living with Rainbow Today <3 pic.twitter.com/DTYTEb17IG — ً (@gcf0fvante) July 16, 2022

От другата страна на улицата, на площад Сеул пред градската управа, в протест срещу фестивала взеха участие най-малко 15 000 души, по данни на "Йонхап". "Ние протестираме и организираме национална конвенция за здравословна сексуална етика на нашите деца. И ние се събрахме заедно, за да призовем за правилната експлоатация на площад Сеул, който се поддържа с данъците на гражданите", каза Ли Йонг-хе, университетски професор и участник в контрапротеста.

На мястото на протестите имаше засилено полицейско присъствие, целящо да предотврати евентуални сблъсъци.