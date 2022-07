Съветът на Европейския съюз одобри седмия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, включващ частично ембарго върху златото, включване на 55 физически и юридически лица в черния списък и разширяване на списъка със забранени стоки с двойна употреба. Това съобщи ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Twitter. Със същото решение срокът на всички съществуващи санкции срещу Русия беше удължен до края на януари 2023 г.

"Държавите-членки одобриха нашите засилени и разширени санкции срещу Кремъл", написа тя.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1