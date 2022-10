Силвио Берлускони възстанови връзките си с Владимир Путин и се определи като един от "петимата истински приятели" на руския президент, става ясно от аудиозапис, публикуван в италиански медии.

Бившият италиански министър-председател е говорил на заседание на своята партия "Форца Италия" в парламента по време на дискусиите за съставяне на ново правителство, съобщи "Ла пресе". В аудиозаписа Берлускони казва, че е притеснен за отношенията на Италия с Русия, след като "министри казаха, че вече сме във война с тях, защото предоставяме оръжия и финансиране на Украйна".

След това той добавя: "Отново възобнових отношенията си с президента Путин".

Според Берлускони двамата са си разменили подаръци за рождените си дни (Берлускони навърши 86 години на 29 септември, а Путин - 70 години на 7 октомври).

"За рождения ми ден той ми изпрати 20 бутилки водка и едно много мило писмо", чува се Берлускони да казва в аудиоклипа. "Отговорих му с бутилки Ламбруско и също толкова сладко писмо."

Silvio Berlusconi claims that "Putin for my birthday sent me 20 bottles of vodka and a very sweet letter. I replied with bottles of Lambrusco and an equally sweet letter. I knew him as a person of peace and sense...."



Oct 18, 2022 pic.twitter.com/9ngYoEWpjQ