15-годишно момиче почина, след като беше пребито при нахлуване на силите за сигурност в училището ѝ в Иран. Това съобщи учителският профсъюз, който призова властите да спрат да убиват "невинни" протестиращи.

Асра Панахи е починала на 13 октомври, след като "полицаи в цивилно облекло нападнали" гимназия "Шахед" в северозападния град Ардабил, съобщи Координационният съвет на учителските синдикати.

Учениците били отведени в града за "идеологическо събитие" на място, известно като център на протестите, предизвикани от смъртта на Махса Амини. Някои от учениците, които започнали да скандират лозунги срещу дискриминацията и неравенството, били "подложени на насилие и обиди от цивилни и забулени жени", заявиха от профсъюза.

След като били върнати в училище, отново им бил нанесен побой, се казва в изявление.

"След това една от ученичките на име Асра Панахи, за съжаление, почина в болница. Друго момиче е в кома, а няколко ученици са арестувани", гласи още съобщението.

По-късно държавната телевизия излъчи интервю с чичото на Асра, в което той заяви, че тя е починала от сърдечна недостатъчност.

Според парламентарния представител на Ардабил - Казем Мусави, момичето се е самоубило като глътнало хапчета.

