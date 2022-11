Расте броят на жертвите след земетресението в Индонезия. До момента загиналите са 252-ма, сред които има и много деца, съобщи Ройтерс. Ранените са стотици и властите предупредиха, че броят на жертвите вероятно ще нарасне.

Земетресението с магнитуд 5,6 засегна планински райони в най-гъсто населената индонезийска провинция Западна Ява, като нанесе значителни щети на град Чианджур. Най-малко едно село бе затрупано под свлачище.

