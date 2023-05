Най-малко осем деца и един охранител са убити при стрелба в училище в Белград в сряда. Нападателят - ученик от седми клас, е задържан, съобщава Би Би Си. За атаката 14-годишното момче използвало пистолета на баща си.

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО ВИЖТЕ ТУК

Още шестима ученици и един учител са ранени, съобщава сръбското Вътрешно министерство.

Сигналът за стрелбата в основното училище "Владислав Рибникар" е получен към 8:40 ч. в сряда сутринта.

Пред телевизия N1 бащата на съученичка на задържания предаде разказа на дъщеря си за случилото се. "Момчето първо е стреляло по учителя, след което започнало да произвежда изстрели хаотично. Дъщеря ми е успяла да избяга. Децата от класа казват, че стрелецът бил тих и скромен и добър ученик. Дойде в класа им наскоро", каза Милан Милошевич.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри от извеждането на арестувания от училището.

At least 9 #KILLED in elementary #schoolshooting in #Serbian capital #Belgrade.



The footage above shows a 14-year-old #shooter being taken out of a building after reportedly committing an attack with his father’s #gun. pic.twitter.com/lfve6D4OwV