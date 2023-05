Избягал затворник в Чехия бе открит в неудобно за укриване място - тунел на метрото в Прага, предаде ДПА.

По данни на полицията пътниците на метрото в Прага чули викове, идващи от тунел на станция в центъра на града. Движението било спряно, за да могат хора от службите за спешна помощ да влязат в тунела.

