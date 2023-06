Високопоставен служител на администрацията на американския президент Джо Байдън е заявил, че шпионски сателити на САЩ са засекли експлозия в язовир "Каховка" точно преди да се срути, но американските анализатори все още не знаят кой е причинил разрушаването на язовира или как точно се е случило, пише The New York Times.



Служителят е заявил, че сателити, оборудвани с инфрачервени сензори, са открили топлинен сигнал, съответстващ на голяма експлозия точно преди язовирът да се срути, причинявайки огромни наводнения надолу по течението.



"Американските разузнавателни анализатори подозират, че Русия стои зад разрушаването на язовира", е заявил високопоставен служител на администрацията, пожелал анонимност, за да обсъди оперативните подробности. Но той е добавил, че американските агенции все още нямат солидни доказателства за това кой е отговорен.

